CFR: The Eliminators! Day 2 DRAW

|Saddle Bronc – CFR Nov 4
|Stock
|Name
|JAKE BURWASH, Nanton
|110
|T-65 TIGER WARRIOR
|LACHLAN MILLER, Australia
|111
|U-38 URGENT DELIVERY
|JAKE WATSON, Hudsons Hope, BC
|113
|X-55 XENA WARRIOR
|KOLE ASHBACHER, Arrowwood
|146
|273 STACK EM UP
|CHANCE BARRASS, Yel Head County
|117
|C-75 CRAKING THE TILL
|SAM KELTS, Stavely
|115
|Z-37 ZOARIA HILLS
|LUCAS MACZA, High River
|136
|226 HONEYMOON
|LAYTON GREEN, Meeting Creek
|101
|F13 VIRGIL
|K’S THOMSON, Lundbreck
|116
|Z-63 ZASTRON ACRES
|LOGAN HAY, Wildwood
|100
|734 SECOND THOUGHTS
|DAWSON HAY, Wildwood
|114
|Y-38 YESTERDAYS DELIVERY
|ZEKE THURSTON, Big Valley
|118
|B-92 BABY KIBITZ
|RR1
|145
|053 ONE MORE REASON
|RR2
|112
|W-17 WRONG FLAVOUR
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|Bareback – CFR Nov 4
|Stock
|Name
|DYLAN BILTON, Red Deer County
|212
|C X-9 XPLOSIV SKIES
|TY TAYPOTAT, Nanton
|215
|C B-45 BUCKING KNIGHT
|WYATT MAINES, Maple Creek
|201
|B 313 MAYHEM
|KY MARSHALL, Bowden
|210
|C S-77 SOAP BUBBLES
|JAKE VOLD, Carstairs
|202
|B 48 FIRED UP
|COLIN ADAMS, Deloraine, MB
|223
|C Y-5 YOU SEE ME
|TATE MACDONALD, Strathmore
|213
|C C-16 CHOKE CHERRY
|LINDEN WOODS, High River
|211
|C W-38 WELCOME DELIVERY
|CLINT LAYE, Cadogan
|228
|L 156 ILLEGAL SMILE
|STRAWBS JONES, Duffield (Aust)
|214
|C P-65 PRINCESS WARRIOR
|COLE GOODINE, Carbon
|224
|DK 96 NIGHT LIFE
|DANTAN BERTSCH, Tompkins
|229
|L 286 CRITICAL SMILE
|RR1
|216
|C Z-16 ZIG ZAG CHERRY
|RR2
|246
|V 971 THE RITZ
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|Bull Riding – CFR Nov 4
|Stock
|Name
|CODY COVERCHUCK, Mead Lake
|309
|DKB 523 GUESS HOU
|CALLUM MILLER, Innisfail (Aust)
|331
|OB 406 CINCH JEANS TOO HOT
|KYLE BROWN, Didsbury
|313
|DKB 758 ALBERTA PRIME UNION JACK
|TODD CHOTOWETZ, Major
|302
|C5B LT DOUBLE VISION
|TANNER ENO, Coronation
|340
|VB 617 DUCK SOUP
|ZANE LAMBERT, Ponoka
|314
|JDB 657 PINOCHIO
|GRIFFIN SMELTZER, Claresholm
|325
|OB 96 TENNESSE WHISKEY
|LONNIE WEST, Cadogan
|301
|C5B 714 BIG COLT
|JARED PARSONAGE, Maple Creek
|305
|CB 698 DIAMON BACK
|NICK TETZ, Calgary
|324
|OB -52 RICHIE BROS POSITIVELY BANGIN
|WACEY FINKBEINER, Med Hat
|306
|CB 785 SKY FALL
|EDGAR DURAZO, Montezuma MX
|311
|DKB 731 ALBERTA PRIME DEVILS ADVOCATE
|RR1
|342
|VB 03 DOWN CROWN
|RR2
|315
|WMB 103 20 TO LIFE
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|Nov BB – CFR Nov 4
|Stock
|Name
|SAWYER EIRIKSON, Okotoks
|407
|JDSN 70 PATCHES
|TYREL ROBERTS, Charlie Lake, BC
|401
|RSN CY47 KISSIN KATE
|BRODIE ROESSLER, Fairview
|405
|DKSN E13 FOX HOLE
|RR1
|408
|JDSN 2L SONORA
|RR2
|409
|WMSN 231 BLACK BETTY
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|Nov SB
|Stock
|Name
|ETHAN MAZURENKO , Thorhild
|513
|VN 030 SUPER 8
|CRUZ MCNULTY, Bigger
|512
|SPN 437 GREY CLOUD
|RR1
|514
|VN 29 SHEER ICE
|RR2
|501
|BN Y12 HOMBRE
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|Steer Riding – Nov 4
|Stock
|Name
|JESTIN JACKLIN
|620
|WMSR 17
|NOAH CALF ROBE
|619
|WMSR 18
|HOLDEN ATKINSON
|617
|WMSR 27
|NASH LOEWEN
|621
|WMSR 7
|KANE SCOTT
|616
|WMSR 68
|GRADY YOUNG
|618
|WMSR 28
|JHETT WHEELER
|622
|WMSR 849
|RR1
|623
|WMSR E90
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