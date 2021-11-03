Canadian Finals Rodeo – Day One – Rough Stock Draw

|CANADIAN FINALS RODEO DAY 1 DRAW
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|Note: CFR Bareback Riding update – Dylan Bilton (Red Deer County) moves into the 12th and final qualifying spot in the Bareback Riding event as Connor Hamilton will not be competing due to injury.
… and in the Bull Riding event, Dakota Buttar will not be competing due to injury. Cody Coverchuk joins the roster of CFR BR competitors.
|CFR Bareback Riding update: Dylan Bilton moves into the 12th & final qualifying spot as Connor Hamilton cannot compete due to injury.
|CFR – Saddle Bronc Round 1 – Wed., Nov 3
|1
|JAKE BURWASH, Nanton, AB
|134 WMS 647 Little Sister
|2
|LACHLAN MILLER, Warwick, Aust
|106 CS Z-1 Zealous Departure
|3
|JAKE WATSON, Hudsons Hope, BC
|109 CS A-73 Amazon Hills
|4
|KOLE ASHBACHER, Arrowwood, AB
|105 CS W-1 Weekend Departure
|5
|CHANCE BARRASS, Yellowhead County, AB
|139 OS D983 Bright Lights
|6
|SAM KELTS, Stavely, AB
|108 CS U-7 Umber Bubbles
|7
|LUCAS MACZA, High River, AB
|133 WMS +2 Big Surprise
|8
|LAYTON GREEN, Meeting Creek, AB
|138 OS W42 Comeback Red
|9
|K’S THOMSON, Lundbreck, AB
|143 VS 83 Pedro
|10
|LOGAN HAY, Wildwood, AB
|107 CS S-15 Sergeant Whitney
|11
|DAWSON HAY, Wildwood, AB
|104 CS R-62 Redon Acres
|12
|ZEKE THURSTON, Big Valley, AB – SEASON LEADER
|144 VS 135 Split Decision
|135 WMS D44 Dark Secret
|131 LS 594 Navajo Sun
|CFR – Bareback – Round 1 – Wed., Nov 3
|1
|DYLAN BILTON, Red Deer County, AB
|208 CS B-16 Bomb Cherry
|2
|TY TAYPOTAT, Nanton, AB
|227 WM 552 Double Dippin
|3
|WYATT MAINES, Maple Creek, SK
|233 WM 311 Dirty Looks
|4
|KY MARSHALL, Bowden, aB
|245 V 838 Mucho Dinero
|5
|JAKE VOLD, Carstairs, AB
|238 OB L10 Buck Wheat
|6
|COLIN ADAMS, Deloraine, MB
|203 C5 F21 Black Strap
|7
|TATE MACDONALD, Strathmore, AB
|239 OB V142 Blue Wings
|8
|LINDEN WOODS, High River, AB
|209 CS C-15 Cincy Whitney
|9
|CLINT LAYE, Cadogan, AB
|234 WM 001 Lucky Draw
|10
|STRAWBS JONES, Duffield, AB (Aust)
|207 CS B-12 Big Timin Houston
|11
|COLE GOODINE, Carbon, AB
|243 SP 122 Turn Back Time
|12
|DANTAN BERTSCH, Tompkins, SK – SEASON LEADER
|200 BS O Moonlight Crush
|235 WM 6 Steely Dan
|225 JD 420 Bay Moon
|CFR – Bull riding – Round 1 – Wed., Nov 3
|1
|CODY COVERCHUCK, Meadow Lake, SK
|323 OB 606 Ellensburg Kickstand
|2
|CALLUM MILLER, Innisfail, AB (Aust)
|318 OB 434 Crank It Up
|3
|KYLE BROWN, Didsbury, AB
|300 BB 635 Devils Child
|4
|TODD CHOTOWETZ, Major, SK
|319 OB 604 Lose Your Bones
|5
|TANNER ENO, Coronation, AB
|320 OB 726 Splash Zone
|6
|ZANE LAMBERT, Ponoka, AB
|322 OB 222 Blackstone After Party
|7
|GRIFFIN SMELTZER, Claresholm, AB
|334 VB 553 Trapped
|8
|LONNIE WEST, Cadogan, AB
|308 DKB 312 Perlich Bros Chicago Gangster
|9
|JARED PARSONAGE, Maple Creek, AB
|321 OB 0 Cash
|10
|NICK TETZ, Calgary, AB
|335 VB 403 Ripped At The Seams
|11
|WACEY FINKBEINER, Med Hat, AB
|336 VB 42 Last Rights
|12
|EDGAR DURAZO, Moctezuma, Sonora MX – SEASON LEADER
|304 CB -615 State Law
|337 VB 366 All Access
|332 SPB 385 Back Flip
|Nov SB – Round 1 – Wed., Nov 3
|1
|SAWYER EIRIKSON, Okotoks, AB
|413 VSN 11 Shorty
|2
|TYREL ROBERTS, Charlie Lake, BC
|404 DKSN 3371 Devils Sun
|3
|BRODIE ROESSLER, Fairview, AB – SEASON LEADER
|406 JDSN 242 Tool Time
|400 BSN 711 Rubles
|403 C5SN B18 Mister Twister
|Nov BB – Round 1 – Wed., Nov 3
|1
|ETHAN MAZURENKO, Thorhild, AB
|502 RN 709 The Graduate
|2
|CRUZ MCNULTY, Biggar, SK – SEASON LEADER
|509 WMN 844 Crazy Alice
|508 WMN 677 AKA
|505 DKN 77 Fabio
|500 BN LT88 Whiskey Bent
|EVENT :TIE-DOWN ROPING
|PERFORMANCE: #1 6:00PM
|WED NOV 3 2021
|1 DARREN DUBLANKO
|THORSBY, AB
|2 STEELE DEPAOLI
|LONGVIEW, AB
|3 JASON SMITH
|WIMBORNE, AB
|4 RILEY WARREN
|STETTLER, AB
|5 LOGAN SPADY
|ALLIANCE, AB
|6 KYLE LUCAS
|CARSTAIRS, AB
|7 WYATT HAYES
|GRANUM, AB
|8 ERIK DUBLANKO
|THORSBY, AB
|9 MORGAN GRANT
|DIDSBURY, AB
|10 CLAYTON SMITH
|ECKVILLE, AB
|11 SHANE SMITH
|WIMBORNE, AB
|12 LOGAN BIRD – SEASON LEADER
|NANTON, AB
|EVENT :STEER WRESTLING
|PERFORMANCE: #1 6:00PM
|WED NOV 3 2021
|1 TY MILLER
|WAINWRIGHT, AB
|2 TIM KEMP
|MITCHELL ON
|3 RYAN SHUCKBURGH
|INNISFAIL, AB
|4 HARLEY COLE
|OKOTOKS, AB
|5 MATT RICHARDSON
|OLDS, AB
|6 CURTIS CASSIDY
|DONALDA, AB
|7 JUSTIN MILLER
|VIRDEN, MB
|8 CODY CASSIDY
|DONALDA, AB
|9 STEPHEN CULLING – SEASON LEADER
|FORT ST. JOHN, BC
|10 QUENTIN BRANDEN
|BARRHEAD, AB
|11 DUSTIN WALKER
|VANSCOY,SK
|12 STRAWS MILAN
|COCHRANE, AB
|EVENT :LADIES BARREL RACING
|PERFORMANCE: #1 6:00PM
|WED NOV 3 2021
|1 JUSTINE ELLIOTT – SEASON LEADER
|LACOMBE, AB
|2 LYNETTE BRODOWAY
|BROOKS, AB
|3 BRADI WHITESIDE
|LONGVIEW, AB
|4 BERTINA OLAFSON
|HUDSON BAY, SK
|5 BROOKE WILLS
|KAMLOOPS, BC
|6 TANA MILLARD
|ECKVILLE, AB
|7 SHELBY SPIELMAN
|PONOKA, AB
|8 KIRSTY WHITE
|BIG VALLEY, AB
|9 MARIAH MANNERING
|QUESNEL BC
|10 LISA ZACHODA
|OKOTOKS, AB
|11 TAYLOR MANNING
|YELLOWHEAD COUNTY, AB
|12 SHAYNA WEIR
|PONOKA, AB
|EVENT :TEAM ROPING
|PERFORMANCE: #1 6:00PM
|WED NOV 3 2021
|1 TYCE MCLEOD
|WALDECK, SK
|CLAY ULLERY
|VALLEYVIEW, AB
|2 KEELY BONNETT
|PONOKA, AB
|LOGAN BONNETT
|PONOKA, AB
|3 QUENTIN BRANDEN
|BARRHEAD, AB
|GRADY BRANDEN
|BARRHEAD
|4 KODY POTTS
|PEERS AB
|TUFTIN MCLEOD
|WALDECK, SK
|5 KAGEN SCHMIDT
|BARRHEAD, AB
|TATE SCHMIDT
|BARRHEAD AB
|6 BRADY CHAPPEL
|MOOSE JAW, SK
|TEE MCLEOD
|WALDECK, SK
|7 KLAY WHYTE
|PONOKA, AB
|BRETT BUSS
|PONOKA, AB
|8 RILEY WARREN
|STETTLER, AB
|STEELE DEPAOLI
|LONGVIEW, AB
|9 WYATT EIRIKSON
|OKOTOKS, AB
|DENVER JOHNSON
|STRATHMORE, AB
|10 TYREL FLEWELLING
|LACOMBE, AB
|TEL FLEWELLING
|LACOMBE, AB
|11 LOGAN SPADY
|ALLIANCE, AB
|KASH BONNETT
|PONOKA, AB
|12 DILLON GRAHAM – SEASON LEADER
|WAINWRIGHT, AB
|DAWSON GRAHAM – SEASON LEADER
|WAINWRIGHT, AB
|EVENT :LADIES BREAKAWAY ROPING
|PERFORMANCE: #1 1:00PM
|SAT NOV 5
|1 TAYLOR FLEWELLING
|LACOMBE, AB
|2 KYLIE WHITESIDE
|LONGVIEW, AB
|3 BAILEY HINES
|MARWAYNE, AB
|4 JENNA DALLYN
|NANTON, AB
|5 KENDAL PIERSON
|WARDLOW, AB
|6 LAKOTA BIRD – SEASON LEADER
|NANTON, AB
|EVENT :STEER RIDING
|PERFORMANCE: #1 6:00PM
|WED NOV 3 2021
|1 JHETT WHEELER – SEASON LEADER
|SYLVAN LAKE, AB
|2 GRADY YOUNG
|TYVAN, SK
|3 KANE SCOTT
|CONDOR, AB
|4 NASH LOEWEN
|WINFIELD, AB
|5 HOLDEN ATKINSON
|BLACK DIAMOND, AB
|6 JESTIN JACKLIN
|PONOKA, AB
|7 NOAH CALF ROBE
|LETHBRIDGE AB