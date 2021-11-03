Canadian Finals Rodeo – Day One – Rough Stock Draw

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CANADIAN FINALS RODEO DAY 1 DRAW
 
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Note: CFR Bareback Riding update – Dylan Bilton (Red Deer County) moves into the 12th and final qualifying spot in the Bareback Riding event as Connor Hamilton will not be competing due to injury.
… and in the Bull Riding event, Dakota Buttar will not be competing due to injury. Cody Coverchuk joins the roster of CFR BR competitors.
CFR Bareback Riding update: Dylan Bilton moves into the 12th & final qualifying spot as Connor Hamilton cannot compete due to injury.



  CFR – Saddle Bronc Round 1 – Wed., Nov 3  
1 JAKE BURWASH, Nanton, AB 134 WMS 647 Little Sister
2 LACHLAN MILLER, Warwick, Aust 106 CS Z-1 Zealous Departure
3 JAKE WATSON, Hudsons Hope, BC 109 CS A-73 Amazon Hills
4 KOLE ASHBACHER, Arrowwood, AB 105 CS W-1 Weekend Departure
5 CHANCE BARRASS, Yellowhead County, AB 139 OS D983 Bright Lights
6 SAM KELTS, Stavely, AB 108 CS U-7 Umber Bubbles
7 LUCAS MACZA, High River, AB 133 WMS +2 Big Surprise
8 LAYTON GREEN, Meeting Creek, AB 138 OS W42 Comeback Red
9 K’S THOMSON, Lundbreck, AB 143 VS 83 Pedro
10 LOGAN HAY, Wildwood, AB 107 CS S-15 Sergeant Whitney
11 DAWSON HAY, Wildwood, AB 104 CS R-62 Redon Acres
12 ZEKE THURSTON, Big Valley, AB – SEASON LEADER 144 VS 135 Split Decision
    135 WMS D44 Dark Secret
    131 LS 594 Navajo Sun
     
  CFR – Bareback – Round 1 – Wed., Nov 3  
1 DYLAN BILTON, Red Deer County, AB 208 CS B-16 Bomb Cherry
2 TY TAYPOTAT, Nanton, AB 227 WM 552 Double Dippin
3 WYATT MAINES, Maple Creek, SK 233 WM 311 Dirty Looks
4 KY MARSHALL, Bowden, aB 245 V 838 Mucho Dinero
5 JAKE VOLD, Carstairs, AB 238 OB L10 Buck Wheat
6 COLIN ADAMS, Deloraine, MB 203 C5 F21 Black Strap
7 TATE MACDONALD, Strathmore, AB 239 OB V142 Blue Wings
8 LINDEN WOODS, High River, AB 209 CS C-15 Cincy Whitney
9 CLINT LAYE, Cadogan, AB 234 WM 001 Lucky Draw
10 STRAWBS JONES, Duffield, AB (Aust) 207 CS B-12 Big Timin Houston
11 COLE GOODINE, Carbon, AB 243 SP 122 Turn Back Time
12 DANTAN BERTSCH, Tompkins, SK – SEASON LEADER 200 BS O Moonlight Crush
    235 WM 6 Steely Dan
    225 JD 420 Bay Moon
     
  CFR – Bull riding – Round 1 – Wed., Nov 3  
1 CODY COVERCHUCK, Meadow Lake, SK 323 OB 606 Ellensburg Kickstand
2 CALLUM MILLER, Innisfail, AB (Aust) 318 OB 434 Crank It Up
3 KYLE BROWN, Didsbury, AB 300 BB 635 Devils Child
4 TODD CHOTOWETZ, Major, SK 319 OB 604 Lose Your Bones
5 TANNER ENO, Coronation, AB 320 OB 726 Splash Zone
6 ZANE LAMBERT, Ponoka, AB 322 OB 222 Blackstone After Party
7 GRIFFIN SMELTZER, Claresholm, AB 334 VB 553 Trapped
8 LONNIE WEST, Cadogan, AB 308 DKB 312 Perlich Bros Chicago Gangster
9 JARED PARSONAGE, Maple Creek, AB 321 OB 0 Cash
10 NICK TETZ, Calgary, AB 335 VB 403 Ripped At The Seams
11 WACEY FINKBEINER, Med Hat, AB 336 VB 42 Last Rights
12 EDGAR DURAZO, Moctezuma, Sonora MX – SEASON LEADER 304 CB -615 State Law
    337 VB 366 All Access
    332 SPB 385 Back Flip
     
  Nov SB – Round 1 – Wed., Nov 3  
1 SAWYER EIRIKSON, Okotoks, AB 413 VSN 11 Shorty
2 TYREL ROBERTS, Charlie Lake, BC 404 DKSN 3371 Devils Sun
3 BRODIE ROESSLER, Fairview, AB – SEASON LEADER 406 JDSN 242 Tool Time
    400 BSN 711 Rubles
    403 C5SN B18 Mister Twister
     
  Nov BB – Round 1 – Wed., Nov 3  
1 ETHAN MAZURENKO, Thorhild, AB 502 RN 709 The Graduate
2 CRUZ MCNULTY, Biggar, SK – SEASON LEADER 509 WMN 844 Crazy Alice
    508 WMN 677 AKA
    505 DKN 77 Fabio
    500 BN LT88 Whiskey Bent

 

EVENT :TIE-DOWN ROPING  
PERFORMANCE: #1 6:00PM WED NOV 3 2021
1 DARREN DUBLANKO THORSBY, AB
2 STEELE DEPAOLI LONGVIEW, AB
3 JASON SMITH WIMBORNE, AB
4 RILEY WARREN STETTLER, AB
5 LOGAN SPADY ALLIANCE, AB
6 KYLE LUCAS CARSTAIRS, AB
7 WYATT HAYES GRANUM, AB
8 ERIK DUBLANKO THORSBY, AB
9 MORGAN GRANT DIDSBURY, AB
10 CLAYTON SMITH ECKVILLE, AB
11 SHANE SMITH WIMBORNE, AB
12 LOGAN BIRD – SEASON LEADER NANTON, AB
   
EVENT :STEER WRESTLING  
PERFORMANCE: #1 6:00PM WED NOV 3 2021
1 TY MILLER WAINWRIGHT, AB
2 TIM KEMP MITCHELL ON
3 RYAN SHUCKBURGH INNISFAIL, AB
4 HARLEY COLE OKOTOKS, AB
5 MATT RICHARDSON OLDS, AB
6 CURTIS CASSIDY DONALDA, AB
7 JUSTIN MILLER VIRDEN, MB
8 CODY CASSIDY DONALDA, AB
9 STEPHEN CULLING – SEASON LEADER FORT ST. JOHN, BC
10 QUENTIN BRANDEN BARRHEAD, AB
11 DUSTIN WALKER VANSCOY,SK
12 STRAWS MILAN COCHRANE, AB
   
EVENT :LADIES BARREL RACING  
PERFORMANCE: #1 6:00PM WED NOV 3 2021
1 JUSTINE ELLIOTT – SEASON LEADER LACOMBE, AB
2 LYNETTE BRODOWAY BROOKS, AB
3 BRADI WHITESIDE LONGVIEW, AB
4 BERTINA OLAFSON HUDSON BAY, SK
5 BROOKE WILLS KAMLOOPS, BC
6 TANA MILLARD ECKVILLE, AB
7 SHELBY SPIELMAN PONOKA, AB
8 KIRSTY WHITE BIG VALLEY, AB
9 MARIAH MANNERING QUESNEL BC
10 LISA ZACHODA OKOTOKS, AB
11 TAYLOR MANNING YELLOWHEAD COUNTY, AB
12 SHAYNA WEIR PONOKA, AB
   
EVENT :TEAM ROPING  
PERFORMANCE: #1 6:00PM WED NOV 3 2021
1 TYCE MCLEOD WALDECK, SK
CLAY ULLERY VALLEYVIEW, AB
2 KEELY BONNETT PONOKA, AB
LOGAN BONNETT PONOKA, AB
3 QUENTIN BRANDEN BARRHEAD, AB
GRADY BRANDEN BARRHEAD
4 KODY POTTS PEERS AB
TUFTIN MCLEOD WALDECK, SK
5 KAGEN SCHMIDT BARRHEAD, AB
TATE SCHMIDT BARRHEAD AB
6 BRADY CHAPPEL MOOSE JAW, SK
TEE MCLEOD WALDECK, SK
7 KLAY WHYTE PONOKA, AB
BRETT BUSS PONOKA, AB
8 RILEY WARREN STETTLER, AB
STEELE DEPAOLI LONGVIEW, AB
9 WYATT EIRIKSON OKOTOKS, AB
DENVER JOHNSON STRATHMORE, AB
10 TYREL FLEWELLING LACOMBE, AB
TEL FLEWELLING LACOMBE, AB
11 LOGAN SPADY ALLIANCE, AB
KASH BONNETT PONOKA, AB
12 DILLON GRAHAM – SEASON LEADER WAINWRIGHT, AB
DAWSON GRAHAM – SEASON LEADER WAINWRIGHT, AB
   
EVENT :LADIES BREAKAWAY ROPING  
PERFORMANCE: #1 1:00PM SAT NOV 5
1 TAYLOR FLEWELLING LACOMBE, AB
2 KYLIE WHITESIDE LONGVIEW, AB
3 BAILEY HINES MARWAYNE, AB
4 JENNA DALLYN NANTON, AB
5 KENDAL PIERSON WARDLOW, AB
6 LAKOTA BIRD – SEASON LEADER NANTON, AB

 

EVENT :STEER RIDING  
PERFORMANCE: #1 6:00PM WED NOV 3 2021
1 JHETT WHEELER – SEASON LEADER SYLVAN LAKE, AB
2 GRADY YOUNG TYVAN, SK
3 KANE SCOTT CONDOR, AB
4 NASH LOEWEN WINFIELD, AB
5 HOLDEN ATKINSON BLACK DIAMOND, AB
6 JESTIN JACKLIN PONOKA, AB
7 NOAH CALF ROBE LETHBRIDGE AB

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